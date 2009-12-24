Росія вдосконалює «Сатану»

Харків. 24 грудня. УНІАН. Росія вдосконалює міжконтинентальну балістичну ракету «Воєвода» - за натівською класифікацією SS-18 «Сатана», - над створенням і випуском якої свого часу працювали харківські заводи, зокрема «Хартрон».

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-секретаря управління прес-служби та інформації Міноборони РФ із РВСП полковника Вадима Коваля, ракетні війська стратегічного призначення (РВСП) у четвер вранці провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-20В («Воєвода»),

«24 грудня 2009 року о 9.30 мск Ракетними військами стратегічного призначення проведено пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-20В («Воєвода») з позиційного району з`єднання, дислокованого в Оренбурзькій області», - повідомив Коваль.

За його словами, пуск проведено в рамках дослідно-конструкторської роботи з метою підтвердження льотно-технічних характеристик ракети РС-20В і продовження терміну експлуатації ракетного комплексу «Воєвода» до 23 років.

Важкі ракети РС-20 - за натівською класифікацією SS-18 «Сатана» - найпотужніші в світі міжконтинентальні ракети. Перший випробувальний пуск відбувся в лютому 1973 року, ракету прийняли на озброєння 30 грудня 1975 року.