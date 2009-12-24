Президент Чечні Кадиров закликав ліквідувати Україну і Грузію
11:14, 24 грудня 2009Харьків
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«Україна – це прихована хвороба Росії»
Харків. 24 грудня. УНІАН. Росія мусить мати агресивну стратегію і йти у наступ. Як повідомляє радіо «Свобод» в огляді «Україна – це прихована хвороба Росії», про це в інтерв’ю західним журналістам заявив президент Чечні Рамзан КАДИРОВ.
«Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати й тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди?», - зазначив він. «Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити у наступ», – додав президент Чечні.
Р.КАДИРОВ також обвинуватив Захід «у розпалюванні безладу на Північному Кавказі з метою знищити Росію», бо «Кавказ – це головна опора цілісності Росії».
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