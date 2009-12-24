Харківський аеропорт відновив роботу

Харків. 24 грудня. УНІАН. Сьогодні надвечір відновив роботу Харківський аеропорт, який зранку не працював через негоду, зокрема, через обледеніння злітно-посадкової смуги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представник аеропорту, після призупинки перший рейс був здійснений з Києва о 16.30. О 17.00 відбув літак до Москви.

Зараз готуються ще два літаки на виліт і кілька – на прийом, які, згідно з графіком, мали здійснити рейси протягом дня 24 грудня.