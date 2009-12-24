Сьогодні католики святкують Різдво
22:23, 24 грудня 2009Харьків
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У Віфлєєм з`їжджаються паломники
Харків. 24 грудня, УНІАН. Сьогодні католики всього світу зустрічають Різдво.
У Віфлєєм, де згідно з переказами, народився Ісус - з`їжджаються тисячі паломників і туристів.
Сьогодні вночі люди прийдуть на святкове богослужіння в церкву Різдва Христова.
Ще одним центром святкувань буде Ватикан - там різдвяну месу відслужить Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVІ.
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