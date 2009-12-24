Сьогодні католики святкують Різдво

Харків. 24 грудня, УНІАН. Сьогодні католики всього світу зустрічають Різдво.

У Віфлєєм, де згідно з переказами, народився Ісус - з`їжджаються тисячі паломників і туристів.

Сьогодні вночі люди прийдуть на святкове богослужіння в церкву Різдва Христова.

Ще одним центром святкувань буде Ватикан - там різдвяну месу відслужить Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVІ.