Харківщина збільшила площу озимих

Харків. 28 грудня. УНІАН. У Харківській області під урожай наступного року озимими культурами засіяли 516 тис. га, що на 21,9 тис. га (4%) більше, ніж було посіяно під урожай 2009 року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління агропромислового розвитку Михайла ЖОРНИКА.

За його даними, абсолютна більшість площ була засіяна в оптимальні і допустимі терміни. Сходи отримані на всій площі: у хорошому стані знаходяться 43% посівів, в задовільному – 45%, слабкі і розріджені сходи – 12% посівів.

Крім того, повідомив М.ЖОРНИК, цьогоріч засіяно 24 тис. га озимого рапсу, що на 34% більше торішньої.

М.ЖОРНИК завірив, що за станом посівів озимих культур ведеться постійний моніторинг.