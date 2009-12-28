Заклик Кадирова ліквідувати Україну санкціонований Кремлем?

Харків. 28 грудня. УНІАН. Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ переконаний, що заклик президента Чечні Рамзана КАДИРОВА «ліквідувати» Україну не міг з’явитися без санкції кремлівського керівництва.

У коментарі УНІАН парламентський представник «Народної самооборони» заявив: «Президент Чечні – маріонетка Кремля, яка в жодному разі не є керівником самостійної держави і незалежним політиком. І зрозуміло, що такі заяви з боку російської маріонетки, яка знаходиться під контролем ФСБ, не можуть з’явитися без попередньої згоди вищого кремлівського керівництва».

Т.СТЕЦЬКІВ сказав, що «такі заяви – з розряду того, що Кремлю озвучити дуже хочеться, але він поки що не може зробити це напряму, зате транслює через людей на кшталт КАДИРОВА, ЛУЖКОВА, ЖИРИНОВСЬКОГО, ЗАТУЛІНА та інших».

Однак, відзначає депутат, «ця заява виходить за межі того, що раніше дозволяли собі неофіційні речники Кремля, бо прямо закликає до військової агресії Росії проти України, що є безпрецедентним з точки зору міжнародного права».

На думку народного депутата, заява Р.КАДИРОВА виникла в контексті подій, які породив відомий лист Президента Росії Дмитра Медвєдєва від 11 серпня 2009 року на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Серед цих подій прийняття закону, який дозволяє використання російської зброї за межами Росії, а також внесення поправок в цей закон, який тепер дозволяє Президенту Росії самочинно приймати відповідні рішення без згоди Ради Федерації.

«Заклик маріонеткового так званого «президента» Чечні до відвертої агресії Росії є лише підтвердженням стратегії РФ на панування над всім пострадянським простором, в першу чергу над Україною», - вважає Т.СТЕЦЬКІВ.

Народний депутат переконаний, що «санкціонована ФСБ заява президента Чечні» підтверджує нагальну необхідність проведення міжнародної, а пізніше і міждержавної конференції України і держав-гарантів, а також таких країн як Німеччина, з метою вироблення нових юридичних гарантій безпеки України.

«Це лише підтверджує необхідність для НАТО переглянути свою позицію щодо відтермінування для України членства у НАТО. І це підтверджує той факт, що проблема безпеки України – не тільки українська проблема. Тому що ніхто, на мою думку, не сумнівається в тому, що поглинувши Україну, Росія рухатиметься далі. І це дуже добре розуміють країни Центрально-східної Європи і Балтії, поляки, чехи. Але це мають зрозуміти і так звані «ситі» країни Західної Європи – Німеччина, Франція, Італія. Бо, напевне, ніхто не хоче мати на своїх кордонах російські війська», - підкреслив Т.СТЕЦЬКІВ.

Він вважає, що з огляду на зростання антиукраїнських настроїв з боку «друзів» Москви «найближчим часом Україна має на неурядовому рівні провести серйозну міжнародну конференцію з залученням усіх провідних експертів в політиці на Заході і Сході, яка говоритиме про нові критерії безпеки в умовах трансформації НАТО. А пізніше на міждержавному рівні новообраний Президент України повинен негайно ініціювати консультації на згоду на Міждержавний форум, який би стосувався і проблем безпеки України, і проблем безпеки Європи в цілому».

«А на внутрішньому рівні треба негайно зміцнювати обороноздатність власної держави», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю західним журналістам президент Чечні Рамзан КАДИРОВ заявив, що Росія мусить мати агресивну стратегію і йти у наступ.

«Україна – це прихована хвороба Росії», - заявив Р.КАДИРОВ. «Грузія, Південна Осетія, Україна – все це буде тривати і тривати. Це якась таємна недуга Росії. Чому ми мусимо постійно страждати, якщо можемо ліквідувати це раз і назавжди?», - зазначив він. “Ми велика держава, у нас все є – армія, техніка. Нам необхідно переходити у наступ”, – додав президент Чечні.