Сьогодні у Харкові Янукович

08:27, 14 січня 2010
Харьків
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Кандидат виступить на телебаченні

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні Харків відвідає кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Партії регіонів, по прибуттю в аеропорт, В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом реконструкції міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012 і поспілкується з журналістами.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ відбуде до Балаклеї, де проведе мітинг в рамках свого виборчого туру. Перед жителями райцентру виступить співачка Таїсія ПОВАЛІЙ.

У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ виступить у прямому ефірі на обласному державному телебаченні.

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