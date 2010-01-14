Сьогодні у Харкові Янукович
08:27, 14 січня 2010Харьків
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Кандидат виступить на телебаченні
Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні Харків відвідає кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Партії регіонів, по прибуттю в аеропорт, В.ЯНУКОВИЧ ознайомиться з ходом реконструкції міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012 і поспілкується з журналістами.
Після цього В.ЯНУКОВИЧ відбуде до Балаклеї, де проведе мітинг в рамках свого виборчого туру. Перед жителями райцентру виступить співачка Таїсія ПОВАЛІЙ.
У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ виступить у прямому ефірі на обласному державному телебаченні.
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