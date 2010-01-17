Давтян не вірить у масштабні фальсифікації

Харків. 17 січня. УНІАН. Масштабних фальсифікацій виборів у Харківській області не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в інформагентстві Status Quo заявив координатор Харківської обласної організації «Фронт змін» Олександр ДАВТЯН.

«Я вважаю, що цього не буде», - сказав О.ДАВТЯН.

Він припускає можливість фальсифікацій, однак не вважає, що це якимсь чином зможе вплинути на результат волевиявлення.

«Я не думаю, що це буде дуже значний результат. Ще в той час, коли в нашій державі обирали одного кандидати з одного, було доведено, що максимально тоді було до 5% можливо зробити фальсифікацію. Сьогодні, коли на виборчій дільниці сидить вісімнадцять представників вісімнадцяти кандидатів, це дуже важко. Може бути, що якийсь бюлетень поцуплять і хтось за когось його вкине. Але це не в тисячах і навіть не в сотнях», - наголосив О.ДАВТЯН.

Представник «Фронту змін» скептично поставився до інформації про те, що в Харківську область було ввезено 1 млн. грн. для підкупу виборців. На думку О.ДАВТЯНА, для підкупу значної для кінцевого результату виборів кількості голосів потрібна значно більша сума коштів, витрачати яку немає ніякого сенсу.

«Це все дурниці, це нагнітання істерики для того, щоб потім сказати, вибачте, я не виграла, бо багато фальсифікували», - резюмував О.ДАВТЯН.