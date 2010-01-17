Камчатний подав до суду на владу Харкова

Харків. 17 січня. УНІАН. Народний депутат України Валерій КАМЧАТНИЙ (фракція БЮТ) звернувся до суду з приводу нереагування Харківської міськради на наявність у місті наочної виборчої агітації в заборонений законом час.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного відділення партії «Батьківщина», за даними В.КАМЧАТНОГО, Партія регіонів продовжує передвиборну агітацію в неділю, 17 січня, незважаючи на заборону вести агітацію у переддень виборів.

«Партія регіонів грубо і цинічно порушує виборче законодавство в тій його частини, яка стосується припинення передвиборної агітації», - заявив В.КАМЧАТНИЙ.

Він повідомив, що у місті Харкові залишилася велика кількість зовнішньої агітації одного з кандидатів у Президенти, якого підтримує Партія регіонів.

За словами народного депутата, 16 січня спостерігачами і довіреними особами кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО були подані численні скарги з вимогою усунути ці порушення.

Сьогодні, 17 січня, В.КАМЧАТНИЙ звернувся до Дзержинського районного суду Харкова з адміністративним позовом з приводу «протиправної бездіяльності Харківської міської ради», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ надіслав припис міському голові Михайлові ДОБКІНУ про необхідність негайно прибрати агітаційні плакати кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА з вулиць міста. У першій половині дня, 17 січня, на окремих будинках Харкова залишалися великі полотна з портретами В.ЯНУКОВИЧА.