У Харкові на виборчій дільниці померла 70-річна жінка

Харків. 17 січня. УНІАН. 17 січня на території виборчої дільниці № 73 (вул. Корчагінців, 24) Фрунзенського району міста Харкова померла 71-річна жінка.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, смерть жінки настала раптово, одразу, як тільки жінка зайшла до школи, де розміщена дільниця.

«Швидка допомога», яка прибула на виклик, вже не змогла нічим допомогти, зазначила Л.ВОЛКОВА.

За її словами, протягом сьогоднішнього на дільниці Харкова було кілька викликів «швидкої».

Що стосується громадського порядку в ході голосування, то міліція на цей час не зафіксувала серйозних порушень на Харківщині, зазначила Л.ВОЛКОВА.