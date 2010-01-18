На Харківщині лідирують Янукович, Тигипко і Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Згідно з інформацією, оприлюдненою місцевим інтернетвиданням «Главное», за попереднім даними на 00.25 18 січня в Харківській області лідирують Віктор ЯНУКОВИЧ, Сергій ТИГИПКО і Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

Віктор ЯНУКОВИЧ - 48,8%

Сергій ТИГИПКО - 11,0%

Юлія ТИМОШЕНКО - 9,2%

Арсеній ЯЦЕНЮК - 5,1%

Петро СИМОНЕНКО - 4,3%

Володимир ЛИТВИН - 1,7%

Віктор ЮЩЕНКО - 1,5%

Анатолій ГРИЦЕНКО - 0,7%

Олег ТЯГНИБОК - 0,4%

На 00.55 було оброблено 48,13% бюлетенів. Відомості надійшли по 809 дільницям з 1681.