На Харківщині лідирують Янукович, Тигипко і Тимошенко
01:28, 18 січня 2010Харьків
0 0
Попередні дані на 0.55
Харків. 18 січня. УНІАН. Згідно з інформацією, оприлюдненою місцевим інтернетвиданням «Главное», за попереднім даними на 00.25 18 січня в Харківській області лідирують Віктор ЯНУКОВИЧ, Сергій ТИГИПКО і Юлія ТИМОШЕНКО, передає кореспондент УНІАН.
Віктор ЯНУКОВИЧ - 48,8%
Сергій ТИГИПКО - 11,0%
Юлія ТИМОШЕНКО - 9,2%
Арсеній ЯЦЕНЮК - 5,1%
Петро СИМОНЕНКО - 4,3%
Володимир ЛИТВИН - 1,7%
Віктор ЮЩЕНКО - 1,5%
Анатолій ГРИЦЕНКО - 0,7%
Олег ТЯГНИБОК - 0,4%
На 00.55 було оброблено 48,13% бюлетенів. Відомості надійшли по 809 дільницям з 1681.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter