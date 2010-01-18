Тимошенко прямує до Харкова

Харків. 18 січня. УНІАН. У вівторок, 19 січня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснить робочу поїздку в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати державне підприємство «Електроважмаш», де спілкуватиметься з його трудовим колективом, а також проведе нараду з питань розвитку енергетичного машинобудування.

Прем’єр-міністр також вручить харків’янам ордери на квартири.

Очікується також, що увечері Ю.ТИМОШЕНКО відкриє в Харкові концерт «З Україною в серці», а також виступить у прямому ефірі місцевого телебачення.