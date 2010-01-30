У Харкові комуністи не визнають героїв Крут

Харків. 30 січня. УНІАН. У Харкові під час вшанування пам’яті подвигу Героїв Крут відбулася сутичка між представниками комуністичної партії та учасниками урочистого заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської облдержадміністрації.

Мітинг біля Пам’ятного знаку Героям Крут у сквері Перемоги в центрі Харкова організували представники громадських організацій національно-патріотичного спрямування. Оратори закликали все свідоме українство об`єднатися навколо ідеї соборності, патріотизму з метою співпраці на забезпечення вільного розвитку українців на своїй землі, досягнення гідного майбутнього України, повідомляє сайт.

Під час заходу представники обласної організації КПУ та громадської організації «Трудова Харківщина» (депутат обласної ради Павло ТИЩЕНКО), які стояли на відстані 20-30 метрів від центру заходу, заважали в проведенні урочистостей та скандували: «Ганьба», «Позор». Учасники цього зібрання спалили фото Степана Бендери та Романа Шухевича.

Невелика група молодих представників присутніх національно-патріотичних організацій в протест на такі дії зламали декілька прапорів КПУ в ході короткої сутички. Представники правоохоронних органів втрутилися та обмежили зіткнення, повідомляє сайт.

По обидві сторони Пам’ятного знаку в почесній варті з Державними Прапорами України знаходилися курсанти ХУПС ім. І. Кожедуба. На урочистостях грав військовий оркестр. У заходах брали участь салютна команда і підрозділ почесної варти.

З числа представників партій та громадських організацій у заходах взяли участь члени «Нашої України», Конгресу Українських націоналістів, Конгресу націоналістичної молоді, Конгресу Української інтелігенції, «Молодої Просвіти», Всеукраїнського товариства політв`язнів і репресованих, козацьких та молодіжних організацій.