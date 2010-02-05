Що чекає Харків у разі перемоги Януковича – думка політолога

Харьков. 4 февраля. УНИАН. Для Харьковщины вопрос о следующем Президенте Украины – вопрос политического и экономического суверенитета – заявил в эфире одного из харьковских телеканалов заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, сообщает ВРЕМЯ.

Голобуцкий считает, что при президенте Януковиче следующему губернатору Харьковщины будут ставиться четкие задачи. Во-первых, зачистить политическую оппозицию в регионе и городе. Во-вторых, создать благоприятный режим для экспансии донецкого капитала в экономику и обеспечить полный контроль над госпредприятиями Харьковщины. В-третьих, прекратить осмысление региональной элитой новой миссии Харькова и посягательства на особый статус. В-четвертых, провести правильную приватизацию тех харьковских промышленных гигантов, которые находятся в госсобственности и на которые будет претендовать «донецкий» капитал. С этими задачами, по мнению Голобуцкого, сможет справиться или «человек без тормозов», но для этого понадобиться еще и интеллект, или же «донецкий варяг», у которого в отношении Харькова нет ни сантиментов ни интересов на перспективу.

Если следующим губернатором Харьковщины станет Шенцев, то регион превратится в очаг напряженности, расцветет оргпреступность, беспредел и коррупция. Вместе с тем, есть очень большая вероятность, что при Януковиче губернатором Харьковской области станет вообще не харьковчанин, а выходец из Донбасса, как в свое время Щербань в Суммах. В региональной экономике осталось слишком много крупных госпредприятий и лакомых объектов будущей приватизации, чтобы Янукович смог отдать их в чужие руки – считает Голобуцкий.