Аваков готовий визнати Президентом будь-кого

Харків. 8 лютого. УНІАН. Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що визнає Президентом України будь-якого з двох кандидатів - будь то Віктор ЯНУКОВИЧ чи Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це А.АВАКОВ заявив, коментуючи підсумки голосування другого туру президентських виборів.

«Я готовий визнати президентом того, кого назве ЦВК, якщо він буде вибраний законно. Я скажу - так, це президент України. І я його визнаю», - сказав А.АВАКОВ.

«Якщо рівень політичної та іншої культури в нашому суспільстві високий або підвищується, то буде як в США, де лічені голоси вирішили долю переможця, і всі жили щасливо. Якщо рівень культури у нас такий як зараз - і політичної, і в суспільстві - то це буде продукувати ситуацію, при якій ми 80% свого часу витрачатимемо на битви один з одним. А в цей час сусідні маленькі країни розвиватимуться. Це петля в часі, на яку не хочеться витрачати сили», - зазначив А.АВАКОВ, коментуючи вислови журналістів про те, що, швидше за все, Президентом України стане людина, яка не користується підтримкою більшості громадян.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 лютого 2010 р. підписав указ «Про відставку голови Харківської обласної державної адміністрації».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА