ДТП на Харківщині – двоє загиблих

Харків. 8 лютого. УНІАН. У результаті дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинуло двоє людей.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Харківській області.

Подія сталася 8 лютого об 00.50 на трасі Балаклія – Волохів Яр поблизу села Яковенкове. Водій 1970 року народження, який керував автомобілем ІЖ, не впорався з керуванням, злетів з траси та зіткнувся з деревом. До місця події прибуло відділення МНС, працівники якого за допомогою спеціального інструменту розрізали вщент розбитий автомобіль, у середині якого було знайдено тіла двох людей – водія та пасажира.