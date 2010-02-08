ДТП на Харківщині – двоє загиблих
11:01, 08 лютого 2010Харьків
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Водій врізався в дерево
Харків. 8 лютого. УНІАН. У результаті дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині загинуло двоє людей.
Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Харківській області.
Подія сталася 8 лютого об 00.50 на трасі Балаклія – Волохів Яр поблизу села Яковенкове. Водій 1970 року народження, який керував автомобілем ІЖ, не впорався з керуванням, злетів з траси та зіткнувся з деревом. До місця події прибуло відділення МНС, працівники якого за допомогою спеціального інструменту розрізали вщент розбитий автомобіль, у середині якого було знайдено тіла двох людей – водія та пасажира.
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