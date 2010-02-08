ЦВК: Янукович - 48,40%, Тимошенко - 45,99%
13:31, 08 лютого 2010Харьків
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13.30: опрацьовано 97,20% протоколів
Харків. 8 лютого. УНІАН. За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 97,20% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,40% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,99%.
Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.
Розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,41%.
Не підтримали жодного з кандидатів 4,4% виборців.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 11 млн. 941 тис. 226 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 346 тис. 196 виборців.
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