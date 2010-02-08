Добкін вважає, що прихід Януковича несе стабільність

Харків. 8 лютого. УНІАН. Для Харкова головним результатом перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА буде стабільність.

Так прокоментував Харківський міський голова Михайло ДОБКІН результати другого туру виборів Президента України, повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської організації Партії регіонів.

«Найголовніше, що одержить Харків після перемоги ЯНУКОВИЧА, - стабільність», - сказав М.ДОБКІН.

При цьому він відзначив, що у взаємовідносинах «центр – регіони» провідне місце посядуть регіони.

Мер Харкова вважає, що регіонам виділятиметься половина консолідованого бюджету держави, яку місцеві органи влади зможуть витрачати на фінансування своїх програм.

«Від цього виграють всі регіони. Плюс для Харкова - у можливості особистого контакту з вищим керівництвом держави. Ми можемо розраховувати на стратегічне планування витрат. Тому що важливою позитивною якістю уряду ЯНУКОВИЧА завжди був бюджетний розпис. Коли закінчувався процес затвердження бюджету, створювався бюджетний розпис, можна було бути впевненим, що фінансування прийде точно в строк», - відзначив М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що в особі В.ЯНУКОВИЧА країна одержить сильного керівника – прагматика, який домагатиметься економічного піднесення.