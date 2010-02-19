Євро-2012: кошти на стадіон Металіст і аеропорт ось-ось надійдуть

Харків. 19 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів України дав протокольне доручення забезпечити найближчого тижня достатнє фінансування пріоритетних об’єктів Євро-2012.

Про це поінформував журналістів віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час підходу до преси на НСК «Олімпійський», повідомляє сайт КМУ.

«Сьогодні нагальним є забезпечення фінансування пріоритетних об’єктів Євро-2012. Крім НСК «Олімпійський», також ідеться про будівництво аеропортів у Донецьку, Харкові та Львові та фінансування завершення робіт на Харківському стадіоні», – сказав І.ВАСЮНИК.

Урядовий куратор Євро-2012 нагадав, що йдеться про виконання у повному обсязі постанови КМУ, яка була прийнята в січні щодо повного фінансування у січні-березні місяці ключових об’єктів Євро-2012.

Зокрема, це 90 млн. грн. потреби будівництва Донецького аеропорту, 250 млн. грн. - потреби на будівництво НСК «Олімпійський», 44 млн. - на дофінансування будівництва аеропорту «Бориспіль», 36 млн. грн. - на стадіон «Металіст» у Харкові, 21 млн. грн. – на львівський аеропорт.

Також віце-прем’єр повідомив, що будівництво НСК «Олімпійський» у цьому році вже профінансовано на 150 млн. грн. За планом, до кінця лютого потреби НСК «Олімпійський» на перших три місяці цього року будуть закриті.

«Згідно з ухваленими урядом рішеннями на цей час НСК «Олімпійський» фінансується вчасно, пропорційно і відповідно до потреби. На січень–березень місяць за замовленням НСК має профінансуватися 250 мільйонів гривень», - підсумував І.ВАСЮНИК.

На знімку: триває реконструкція Харківського аеропорту до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА