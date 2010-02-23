Ноу-хау: мерам починають дарувать лопати

Харків. 23 лютого. УНІАН. Мешканці Борисполя невдоволені бездіяльністю мерії та ЖЕКів у боротьбі зі «сніговою катастрофою» та вимагають негайної відставки міського голови Анатолія ФЕДОРЧУКА і його команди. Про це УНІАН повідомила ініціативна група жителів міста Бориспіль.

Саме таку заяву жителі Борисполя зробили 18 лютого на мітингу під стінами міської ради в рамках акції «Допоможи собі сам, якщо влада не хоче допомогти тобі». Але наміри громадян влада не оцінила, а навпаки намагалась розігнати мітинг.

Натомість, вимагаючи відставки мера та його команди ініціатори акції передали в подарунок для А.ФЕДОРЧУКА лопату. На мітингу народ викрикував: «Мера-геть!».

«Міська влада переймається лише особистими проблеми, на жителів міста вони не звертають уваги взагалі. Більше чекати і надіятись на «безруку» владу неможна. Сьогодні ми всі знаходимось в тяжкій ситуації. Влада й надалі ігнорує засніжені вулиці та жителів Борисполя. Їх не обходить, що за два останні тижні до травмпунктів звернулося більше ніж 500 громадян», - говорять місцеві жителі.

«Шкода що ми довірили своє майбутнє – майбутнє нашого міста – некомпетентним людям, які прийшли до влади тільки для того, що б заробити гроші, а на людей і місто їм «наплювати». Але жителі Борисполя наголошують, що на цьому вони не зупиняться. Вони й надалі будуть самостійно розчищати місто від снігу та бруду, якщо влада виявилась такою безпорадною. Більше громада не дасть знущатися над собою», - говорить один із учасників мітингу в Борисполі.

Як повідомляє ініціативна група, акція з розчистки міста від снігу стартувала 17 лютого.

Мешканці міста самостійно розчищали тротуари поблизу шкіл, дитсадків, лікарень та біля міської ради.

Вранці 18 лютого мешканці міста власноруч розчищали від снігу центральну вулицю міста - Київський Шлях.

Гори снігу, слизькі та нерозчищені тротуари у Борисполі перетворили місто на суцільну кригу. Але жодної очисної техніки на дорогах й досі не помічено.