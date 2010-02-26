Сьогодні вночі у Харкові згорів джип

Харків. 26 лютого. УНІАН. Сьогодні опівночі у Харкові згорів джип.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, подія сталася в центрі міста біля житлового будинку на проспекті Правди, 5.

Автомобіль«Мітцубісі» 2006 р.в. кілька днів був припаркований, господар його не використовував. МНСників викликали випадкові перехожі.

На момент прибуття на місце МНСники з’ясували, що авто горіло ззовні відразу з двох сторін (спереду і ззаду). МНСники за мить вкрили авто шаром піни. О 01:51 пожежу було ліквідовано.

Причина пожежі та збитки встановлюються.