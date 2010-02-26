Влада Харкова повідомляє, де очікувати потопу
Практично в кожному з 9 районів
Харків. 26 лютого. УНІАН. Визначені райони Харкова з високим ризиком підтоплень, повідомляє сайт міськради.
Як поінформував сьогодні під час засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій начальник КП «Шляхрембуд» Віталій БУРА, в результаті проведення необхідних досліджень виділені особливо небезпечні зони можливих підтоплень у кожному районі міста.
А саме:
Дзержинський район – район Павлівки
Київський район – Журавлівські схили
Московський район – Клементіївська балка (каскад ставків)
Червонозаводський район – селище Жихар, Диканівка
Жовтневий район – селище Хвилинка, Пилипівка
Ленінський район – район Сортировки
Комінтернівський район – район Семиповерхівки, район парку Артема
Фрунзенський район – район Немишлі.
В.БУРА запевнив, що КП «Шляхрембуд» щодня здійснює очищення дощеприймаючих грат зливових колодязів від наледенінь і наносного піску. Так само ведуться роботи з розчищення сніжних валів, проводиться ломка льоду й очищення канав водовідведення, ліквідовуються сніжні греблі. На сьогодні всі дощеприймаючі колодязі, на яких можливі підтоплення, очищені на 100%.