Сільський голова попався на хабарі

Харків. 1 березня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно одного із сільських голів Харківщини за фактом одержання хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, до управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Харківській області звернувся громадянин із заявою про вимагання у нього сільським головою хабара в сумі 1000 доларів за прийняття та видачу рішень про надання дозволів на розробку проектів відведення двох земельних ділянок для будівництва житлових будинків з метою їх подальшого отримання у власність.

Того ж дня у Харкові цей чиновник у власному автомобілі отримав хабар у сумі 500 дол. та 4 тис. грн. і був затриманий правоохоронцями «на гарячому».

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України. Досудове слідство у справі проводить слідчий відділ прокуратури області, повідомили у прес-службі.