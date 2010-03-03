Курси валют у банках Харкова

Долар 7,95 - 7,97 грн.

Харків. 3 березня. УНІАН. На 3 березня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,953 грн. (продаж - 7,99 грн.), євро - 10,75 грн. (10,76 грн.), Базис - 7,95 (8,01), 10,8 (10,89), Реал-банк - 7,97 (8,02), 10,82 (10,96) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України на 3 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.5000 (на 2 березня – 799.0000) 100 EUR – 1081.8078 (на 2 березня – 1080.6475) 10 RUR – 2.6636 (на 2 березня – 2.6696).

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