Маркевич назвав свої вболівальницькі уподобання (фото)

Харків. 3 березня. УНІАН. Головний тренер «Металіста» і збірної України з футболу Мирон МАРКЕВИЧ вболіває за київське «Динамо» та каталонську «Барселону», окрім тих матчів, коли з ними грає «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, про свої футбольні симпатії М.МАРКЕВИЧ розповів під час зустрічі зі студентами Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

М.МАРКЕВИЧ зауважив, що вболіває за «Динамо» вже понад 50 років.

«У 1957 році в Київ приїхала команда «Васко Да Гама», бразильська. Ви розумієте, що то таке було колись: Бразилія приїжджає до України й грає з київським «Динамо». І мене батьки малого, мені тоді було шість років, взяли в Київ на цей футбол. От з того часу я вболіваю – але тільки не в матчах з «Металістом»!!! – за «Динамо» Київ. Раніше «Динамо» Київ було символом України: багаторазовий чемпіон Радянського Союзу, володар Кубка кубків. Тоді вся держава вболівала за «Динамо» Київ і я не був виключенням», - сказав М.МАРКЕВИЧ.

Серед закордонних команд М.МАРКЕВИЧ виокремив каталонську «Барселону».

На знімках:(угорі) - динамівець Андрій Шевченко і воротар «Металіста» Олександр Горяїнов у матчі в Харкові;(внизу) - Мирон Маркевич спостерігає за грою команд.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА