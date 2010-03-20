Союз азербайджанців світу вітає співвітчизників зі святом Новруз Байрам

Харьков. 20 марта. УНИАН. Союз азербайджанцев мира поздравляет всех соотечественников и украинский народ с праздником Новруз Байрам.

От имени своей организации пожелания по случаю праздника высказал директор аналитическо-информационного центра Союза азербайджанцев мира, академик МКА, герой казацкого народа, генерал-полковник Миршахин ИСМАИЛОВ, передает корреспонент УНИАН.

«В течение тысячелетий, когда солнце пересекает экватор и переходит в северное полушарие, возвещая о приходе весны, народы Балкано-черноморского бассейна, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и других регионов совершают свои особые обряды в честь Новруза. Эти ритуалы – от покраски домов до посещения друзей – и могут служить источником вдохновения не только для их участников, но и для всех людей. В то время, когда в нашем стремительно меняющемся мире процессы глобализации приобретают широкий размах, праздник Новруз ярко демонстрирует глубокую привязанность народов к историко-культурному наследию», – говорится в поздравлении .

Важно помнить, подчерннул М.ИСМАИЛОВ, что «впервые в Азербайджане на официалном уровне Новруз был отмечен в 1966 году еще в советский период по инициативе выдающие сына азербайджанского народа Шихали ГУРБАНОВА». Достойно одобрения то, отмеил он, что Новруз, как праздник, вобравший в себя высшие качества, включен ЮНЕСКО в Список образцов культурного наследия человечества.

Генеральная ассамблея ООН 24 февраля 2010 единогласно приняла резолюцию о «Международном дне Новруза».