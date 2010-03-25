Мартинов ще не звільнив Лютого і Бєлянінова

Харків. 24 березня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в Харківській області Михайло МАРТИНОВ ще не підписав рапорти про звільнення двох високих посадовців обласної міліції, які за власним бажанням вирішили піти зі своїх посад.

Про це М.МАРТИНОВ сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, коментуючи кадрові питання, зокрема стосовно заступника начальника ГУ МВС в Харківській області – начальника міліції громадської безпеки Валерія ЛЮТОГО, а також начальника управління кримінального розшуку обласної міліції Юрія БЄЛЯНІНОВА.

Обидва полковники міліції написали рапорти з проханням про про звільнення за власним бажанням одразу після призначення нового начальника ГУ МВС України в Харківській області.

«Не підписав», - сказав М.МАРТИНОВ, відаповідаючи на запитання, і додав, що «кандидатури розглядаються».

Як повідомляв УНІАН, 22 березня у Харкові було представлено нового начальника Головного управління МВС України в Харківській області. Ним став полковник міліції Михайло МАРТИНОВ, депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів). З березня 2008 року М.МАРТИНОВ працював радником міського голови Михайла ДОБКІНА з правових питань та у зв’язках з правоохоронними органами. М.МАРТИНОВ змінив на посаді керівника обласної міліції генерал-майора Анатолія СЛІПЧЕНКА.