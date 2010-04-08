До Харкова прибула делегація УЄФА на чолі з Платіні

Харків. 8 квітня. УНІАН. До Харкова літаком з Донецька прибула делегація Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

Як передає кореспондент УНІАН, робочий візит делегації розпочався з огляду об’єктів Міжнародного аеропорту «Харків», де триває реконструкція до Євро-2012.

Делегація планує ознайомитися зі стадіоном «Металіст», який реконструйовано до Євро-2012. На стадіоні відбудеться презентація Харкова як одного з міст-господарів Чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

За результатами візиту відбудеться прес-конференція, на якій члени делегації УЄФА оприлюднять заяви щодо підсумків інспектування головних інфраструктурних об’єктів Харкова (стадіон, аеропорт) до Євро-2012.

До складу делегації УЄФА входять: президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ (голова делегації), віце-президент УЄФА Маріос ЛЕФКАРІТІС, директор з комунікацій УЄФА Александр ФУРТУА, керівник виконавчого офісу УЄФА Кевін ЛЯМУР, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін КАЛЛЄН, комерційний директор Євро-2012 та компанії UEFA Events SA Філіп МАГРАФ.

Одночасно сьогодні Харків відвідає група українських урядовців, зокрема, віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ, а також директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Очікується також, що сьогодні М.ПЛАТІНІ зустрінеться в Києві з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.