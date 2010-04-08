Завтра у Московському і Київському районах не буде води

Харків. 8 квітня. УНІАН. Завтра, 9 квітня, в Московському і Київському районі буде відсутня холодна вода.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, водопостачання тимчасово (з 9.00 до 16.30) буде припинене у зв`язку з ремонтом водогону у частині будинків Московського району:

пров. Котовського, 3-34, вул. Котовського, 1-22, пров. Ніконівський, 1-20, пров. Ак. Павлова, 1-20, пров. Автотракторний, 1-24, вул. Автотракторна, 1-22, вул. Перекопська, 1-20, в’їзд Бестужева, 1-29, пров. Перекопський, 1-18, пров. Гутянський, 1-16, пров. Люботинський, 1-24, пров. Підривний, 1-20, вул. Якіра, 40-148, вул. Бестужева, 1-61;

і Київського району:

вул. М.Терези, вул. Л.Толстого, вул. Є.Стасової, вул. К.Марселя, вул. Фурманова, вул. З’єднана (приватний сектор).

Телефони для довідок: 66-42-47, 712-08-40.