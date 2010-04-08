Ярославський задоволений візитом Платіні

Харків. 8 квітня. УНІАН. Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ задоволений результатами візиту до столиці Слобожанщини делегації УЄФА на чолі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ, зокрема, тими оцінками, які пролунали в ході інспектування об’єктів.

Про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, висловлюючи своє враження від спілкування з делегацією, яка сьогодні ознайомилася з ходом підготовки Харкова до Євро-2012, зокрема, з реконструкцією аеропорту та зі стадіоном «Металіст».

«Для нас дуже важливо, що ПЛАТІНІ побачив і відмітив той ентузіазм, з яким у Харкові готуються до Євро-2012 і який матеріалізувався в конкретні об’єкти», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент УЄФА М.ПЛАТІНІ під час робочої поїздки до Харкова позитивно оцінив хід підготовки столиці Слобожанщини до Євро-2012. «Харків працює добре, він пройшов великий шлях, доведеться зробити ще багато, але все під контролем, все просувається», - сказав М.ПЛАТІНІ і додав: «Тут проблем майже немає: стадіон збудовано, готелі існують, все під контролем. Тут занепокоєнь я не бачу», і «сьогодні українці натхненні ідеєю проведення Евро-2012».

На зніму: Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ знайомить Мішеля ПЛАТІНІ зі стадіоном «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА