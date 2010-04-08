Платіні просить Україну не відставати від графіків Євро-2012

Харків. 8 квітня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ закликає Україну протягом двох місяців надолужити відставання від графіку робіт на об’єктах для Євро-2012.

Про це він повідомив журналістам за результатами зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

М.ПЛАТІНІ сказав, що протягом зустрічі, яка тривала 30 хвилин, він досить чітко висловив свою позицію В.ЯНУКОВИЧУ.

За словами президента УЄФА, «Європі потрібні гарантії з боку уряду, щоб працювати далі». Він зауважив, що «протягом 2-х місяців Україна має продемонструвати серйозне просування, інакше потім надолужити відставання буде важко».

М.ПЛАТІНІ зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ запевнив його в тому, що цю роботу буде зроблено, а він особисто буде контролювати процес.

За словами М.ПЛАТІНІ, В.ЯНУКОВИЧ усвідомлює, що роботи дуже багато, і її успішне виконання є дуже важливим для України.