Сьогодні в Україні день жалоби

Харків. 12 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив понеділок, 12 квітня, днем жалоби в Україні у зв`язку з авіакатастрофою під Смоленськом, у якій загинули президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ і велика група польських політиків, громадських діячів і військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у неділю під час відвідування посольства Польщі в Києві.

Президент України пошанував пам`ять загиблих в авіакатастрофі. Він приніс до посольства квіти і залишив запис у книзі співчуття.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак польського президента Леха КАЧИНСЬКОГО Ту-154 розбився під Смоленськом у суботу вранці.

За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

На борту перебували 96 людей - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих сам президент, його дружина і частина керівництва країни.

Вони прямували до Катині, аби взяти участь у траурних заходах на місці масового поховання польських офіцерів.