Сьогодні на Сході без опадів

Харків. 19 квітня. УНІАН. У понеділок, 19 квітня, в Україні очікується малохмарна й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у західних областях пройдуть дощі. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі приморозки 0-5°, температура вдень 13-18° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві та Київській області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі приморозки 0-5 градусів, температура вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-2°, вдень 15-17° тепла.