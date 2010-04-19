Сьогодні на Сході без опадів
00:05, 19 квітня 2010Харьків
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Дощі в західних областях
Харків. 19 квітня. УНІАН. У понеділок, 19 квітня, в Україні очікується малохмарна й без опадів погода.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у західних областях пройдуть дощі. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі приморозки 0-5°, температура вдень 13-18° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.
У Києві та Київській області без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі по області 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі приморозки 0-5 градусів, температура вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 3-5° тепла, на поверхні грунту приморозки 0-2°, вдень 15-17° тепла.
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