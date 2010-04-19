Семиноженко: уряд Тимошенко не встиг витратити кредит на ремонт шкіл

Харків. 19 квітня. УНІАН. Україна в цьому році змушена відмовитися від кредиту Світового банку в сумі 71 млн. дол. за програмою «Рівний доступ до освіти».

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН сказав віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, ці гроші «потрібно було витратити на ремонт шкіл», але попереднім урядом не було організоване їх освоєння, тому Україна втратила можливість використати кредит у цьому році.

«Абсолютна нездатність попередньої влади на чолі з ТИМОШЕНКО і міністром освіти привела до того, що не могли просто організувати витрату цих коштів, які так потрібні школам. Зараз в цей час неможливо вже технічно провести тендерні процедури, щоб використати до кінця року», - обурився В.СЕМИНОЖЕНКО.

При цьому віце-прем’єр-міністр наголосив, що вся сума буде переведена на наступний рік, про що вже існує домовленість з керівництвом Світового банку.

«Ми з офіційним представником Світового банку в Україні, Білорусі й Молдові з паном РАЙЗЕРОМ домовилися, що ми зараз знімаємо питання про використання коштів в цьому році, але вони автоматично будуть додані до наступного року. Тобто, ми домовились не втратити ці кошти, рівно як і багато інших коштів, які не зміг навіть витратити попередній уряд», - запевнив В.СЕМИНОЖЕНКО.