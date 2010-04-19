Семиноженко запевняє, що конкурс Хоткевича не скасовували

Харків. 19 квітня. УНІАН. П’ятий Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича в Харкові не скасовували, а перенесли через організаційну непідготовленість.

Про це в інтерв’ю кореспондентові УНІАН сказав віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Конкурс Хоткевича ніхто не відміняв», – запевнив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що в цьому році за конкурс імені Г.Хоткевича «ніхто не потурбувався, як потрібно було», але зараз ведуться роботи і він обов’язково відбудеться, можливо, навіть цього року.

«Ми виділимо бюджетні кошти. В цьому році ніхто за нього не потурбувався, як потрібно було. І зараз ми намагаємось ще встигнути. Якщо встигнемо до жовтня, то можна буде провести й організувати», – сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

У разі, якщо конкурс виконавців на українських народних інструментах не вдасться організувати в поточному році, то, запевнив В.СЕМИНОЖЕНКО, «це відбудеться в наступному році» і «безперечно в Харкові».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури України за два дні до початку відмовилося від проведення V Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича в Харкові «у зв’язку з відсутністю фінансування». Конкурс мав проходити 18-27 квітня за участю 120 учасників з Канади, Білорусі, Молдови, Росії, а також членів журі й гостей з Німеччини, Франції та Польщі.

Довідка УНІАН. Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах ім. Гната Хоткевича був заснований 1997 р. Він присвячений пам’яті видатного діяча української культури, композитора, виконавця-бандуриста, педагога, письменника, драматурга, актора, режисера, фольклориста і громадського діяча Гната Хоткевича.

Конкурс проводиться раз на три роки у Харкові, де визначний митець у 1877 р. народився, а 1938 року був розстріляний. Одним з ініціаторів заснування конкурсу в Харкові була донька Гната Хоткевича Галина Хоткевич (Франція).