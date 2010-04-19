Аваков відповів Добкіну, що думає з приводу Голодоморів в Україні

Харьков. 19 апреля. УНИАН. Экс-губернатор Арсен АВАКОВ раскритиковал позицию главы Харьковской облгосадминистрации Михаила ДОБКИНА в отношении к Мемориальному комплексу жертвам Голодоморов в Украине, установленном в Харьковской области к 75-летию Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, комментарий в ответ на предложение М.ДОБКИНА передать этот Мемориальный комплекс на баланс Благотворительного фонда «Ренессанс» размещен на персональном сайте А.АВАКОВА.

«Коротко – обыкновенный цинизм», - заявил А.АВАКОВ. Объясняя свою позицию, экс-губернатор отметил, что «она складывается из трех ценностей, которые мне в детстве привили родители: любовь к Родине, уважение к памяти погибших и умение быть благодарным».

«Очевидно, - считает А.АВАКОВ, - у нынешнего руководства области нет ни первого, ни второго, ни третьего», и подчеркивает, что не удивится, «если Михаил Маркович предложит меценатам взять на содержание памятники погибшим в годы различных войн и в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. То есть тем, кто в разные годы и в разных условиях, но погиб по вине государства».

«Реплика нынешнего главы облгосадминистрации, - говорится в комментарии бывшего губернатора, - не характеризуют его, как государственного служащего высшего эшелона, как человека, который способен объединить общество, консолидировать усилия людей разных поколений и политических взглядов ради развития области и страны».

А.АВАКОВ заявил при этом, что готов рассмотреть предложение М.ДОБКИНА относительно финансирования Мемориального комплекса жертвам Голодоморов в Украине.

«Кто не знает и не ценит свое прошлое, тот не имеет будущего. Поэтому, если Михаил Маркович говорил серьезно, я жду его письменных предложений. Если государство и его высший представитель в области – председатель облгосадминистрации – считают народную память пустым местом, то я не могу предать память народа Украины – своего народа. Я не буду открещиваться от истории своей Родины, так как эта власть – еще не весь народ Украины», - заявил А.АВАКОВ.

Как сообщил накануне официальный сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на М.ДОБКИНА, «сейчас памятный комплекс – «главное творение предыдущих руководителей области» в гуманитарной сфере - находится на балансе одного из сельских советов. Председатель ХОДА Михаил ДОБКИН предложил председателю сельсовета написать письмо господину АВАКОВУ, чтобы он взял памятник на баланс фонда «Ренессанс». «И пусть содержит – это будет очень полезно для Харьковской области и для бюджета. Ведь до сих пор земля под памятник не оформлена, за его охрану никто не платит», - сказал М.ДОБКИН на сессии Харьковского облсовета 14 апреля 2010.

Справка УНИАН. Мемориальный комплекс памяти жертв Голодоморов в Украине в Харьковской области был открыт Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 19 ноября 2008 года, в канун 75-й годовщины Голодомора 1932-1933. Мемориальный комплекс построен на территории Черкасско-лозовского сельсовета Дергачивского района в месте пересечения автодороги из Харькова в Белгород (Российская Федерация) и дальше на Москву.

Благотворительный фонд «Ренессанс», одним из основателей которого является А.АВАКОВ, был создан с целью возрождения памятников украинской культуры и культурного наследия. В частности, Фонд финансирует реконструкцию Харьковской филармонии, строительство областного органного зала, а также реконструкцию некоторых старинных имений в Харьковской области.

На снимках: (вверху) Арсен Аваков общается с Михаилом Добкиным.Фото Андрея КРАВЧЕНКО;(внизу) президент Виктор Ющенко на открытии Мемориального комплекса жартвам Голодоморов в Украине. Харьковская область, 2008 г. Фото сайта президента Украины.