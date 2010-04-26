Результати 27-го туру Чемпіонату України з футболу

09:34, 26 квітня 2010
Харьків
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Металіст зберігає 3 місце

Харків. 26 квітня. УНІАН. Завершилися недільні матчі 27-го туру Чемпіонату України з футболу.

Шахтар – Чорноморець 3:0 (Жадсон 6 пен., Коста 50, Адріано 66)

Оболонь – Кривбас 1:2 (Валєєв 55 - Морозюк 37, Андрієнко 41)

Закарпаття – Металург З 0:1 (Нестеров 48)

Турнірна таблиця за три тури до закінчення сезону

1 Шахтар           68 

2 Динамо           65  

3 Металіст         53 

4 Дніпро              49   

5 Карпати           48 

6 Таврія               41  

7 Металург Д       36  

8 Арсенал            36    

9 Металург З        32    

10 Оболонь          30    

11 Ворскла           29 

12 Зоря                 26  

13 Іллічівець         25  

14 Чорноморець  23

15 Закарпаття      19

16 Кривбас           18        

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