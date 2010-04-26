Українські тенісистки вилетіли з елітного дивізіону Fed Cup

Харків. 26 квітня. УНІАН. Жіноча збірна України з тенісу програла матчу плей-офф за вихід у першу Світову групу Кубка Федерації збірній Австралії – семиразовому чемпіону Fed Cup.

Як передає кореспондент УНІАН, загальний рахунок зустрічей, які відбулися 24 і 25 квітня в Харкові у палаці спорту «Локомотив», становить 5:0 на користь австралійок.

Після програшу українок у суботу, 24 квітня (0:2), в зустрічі у неділю, 25 квітня, 10-та ракетка в рейтингу WTA австралійка Саманта СТОСУР здолала 17-річну Людмилу КІЧЕНОК з рахунком 2:0 (7-6, 6-3). Третє очко, принесене австралійкою, вирішило долю всієї зустрічі, оскільки наступні ігри ставали формальністю.

У четвертій зустрічі українка Марина КОРИТЦЕВА програла австралійці Алішії МОЛІК з рахунком 1:2 (6-2, 2-6, 5-7).

У п’ятій, завершальній зустрічі австралійська пара Рене СТАББС - Анастасія РОДІОНОВА обіграла сестер Людмилу та Надію КІЧЕНОК з рахунком 2:1 (6-2, 6-7, 6-1).

«Чесно кажучи, не думали, що виграємо 5:0. Я очікував, що результати будуть дуже щільними, і переможець буде визначатися в парному, останньому матчі», - сказав на підсумковій прес-конференції капітан збірної Австралії Девід ТЕЙЛОР.