Фельдман піде на вибори мера Харкова самовисуванцем

Харків. 26 квітня. УНІАН. Народний депутат-харків’янин від фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ФЕЛЬДМАН висуватиме свою кандидатуру на вибори міського голови Харкова самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на прес-конференції в Харкові.

«На вибори харківського міського голови піду самовисуванцем. Наша команда обов’язково буде працювати в міськраді, облраді наступного скликання», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Він підкреслив, що не збирається залишати політику та спробує закінчити «особистий політичний експеримент», створивши нову «політичну силу».

«Ми створимо нову потужну політичну силу, з якою будуть рахуватися харківські політики, я думаю, й всеукраїнські. Я нікуди з Харкова, з української політики йти не буду. Спробую довести до логічного завершення особистий політичний експеримент: чи може політик ефективно працювати, спираючись лише на підтримку своїх земляків, свою команду, реальні справи, а не на інтриги, залицяння тощо», – наголосив О.ФЕЛЬДМАН.

О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що наразі він залишається членом БЮТ і ні з ким не збирається «зводити рахунки».

«Я не збираюсь зводити рахунки з кимось, я хочу побудувати абсолютно нову структуру і говорити тільки про ті речі, які я зробив особисто», – додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, О.ФЕЛЬДМАН раніше заявляв, що балотуватиметься на наступних виборах мера Харкова.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній раді України зареєстровано проект постанови про призначення виборів міського голови Харкова. Вибори мають відбутися у зв’язку з достроковим припиненням повноважень Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, якого було призначено головою Харківської облдержадміністрації. Розглянувши клопотання Харківської міської ради, Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування ВРУ пропонує призначити позачергові вибори Харківського міського голови на неділю 11 липня 2010 р. За прогнозом народного депутата Валерія КАМЧАТНОГО, питання про проведення виборів мера Харкова Верховна рада України може розглянути цього тижня.