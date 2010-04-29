Міськрада затвердила бюджет Харкова на 2010 рік

Харків. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні сесія Харківської міськради затвердила міський бюджет на 2010 рік.

Як повідомляє сайт міськради, загальний обсяг доходів планується в обсязі 2212768,2 тис. грн. В тому числі дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 111666,8 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 1996146,4 тис. грн.., спеціального фонду - 216621,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 139114,0 тис. грн.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 у сумі 2779251,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду в сумі 2043595,9 тис. грн. і видатків спеціального фонду - 735655,7 тис. грн.

«Харків - одне з перших міст, що розглядає сьогодні міський бюджет після ухвалення Верховною Радою державного. У цьому році наш бюджет є дотаційним. Проте я впевнений, що ми зможемо вирішити всі питання, що стосуються запозичення коштів - платоспроможність Харкова підтверджено. І ми зробимо все можливе, щоб залучити додаткові кошти. Всі гроші будуть спрямовані на життєзабезпечення міста», - сказав секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС.