Катерина Бондаренко вибула з турніру у Варшаві

Харків.18 травня. УНІАН. Харківська тенісистка Катерина Бондаренко, що повернулася на корт після травми, не змогла здолати бар`єр першого раунду на турнірі WTA Premier Polsat Warsaw Open.

Як повідомляє сайт Сапронов-теніс, посіяна під 7 номером Бондаренко-молодша програла торішній переможниці турніру Олександрі Дулгеру з Румунії: 3-6 1-6.