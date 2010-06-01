«Металіст» може подарувати збірній України чорношкірого футболіста

Харків. 1 червня. УНІАН. Головний тренер національної збірної України Мирон Маркевич хоче бачити в команді сенегальського захисника Папа Гуйе, який виступає за харківський «Металіст». Про це наставник заявив в ефірі ТРК «Україна».

«Ми дійсно зайнялися тим, щоб натуралізувати Папа Гуйе. Сам захисник уже дав свою згоду, і, думаю, що у нас не буде проблем з його натуралізацією, враховуючи той факт, що він живе в Україні вже 8 років», - сказав М.Маркевич.

Відзначимо, що в 2008 році сербський нападаючий Марко Девіч змінив громадянство на українське і тепер грає у складі синьо-жовтої команди.

Тренер також зазначив, що на майбутній поєдинок зі збірною Норвегії 2 червня не поїдуть п`ять гравців основного складу - Андрій Шевченко, Андрій П`ятов, Артем Мілевський, Тарас Михалик і Олександр Алієв. У той же час, тренерський штаб ухвалив рішення викликати в національну команду гравців молодіжної збірної України: Ярослава Ракицького, Андрія Ярмоленко, Романа Зозулю і Тараса Степаненка.

Нагадаємо, 25 травня у Харкові на стадіоні «Металіст»збірна України з рахунком 4:0 у товариському матчі обіграла команду Литви. 29 травня у Львові (стадіон «Україна») відбувся товариський матч зі збірною Румунії, перемогу в якому здобули підопічні М.Маркевича з рахунком 3:2.

На знімку: Папа Гуйе у грі проти австрійського «Штурму» на стадіоні «Металіст», серпень 2009 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА