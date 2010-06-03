Українська збірна виграла у збірної Норвегії

Харків. 3 червня. УНІАН. Національна збірна України з футболу перемогла у товариському матчі команду Норвегії з рахунком 0:1.

Матч відбувся на стадіоні «Уллевол» у столиці Норвегії Осло. Єдиний м’яч у зустрічі на 79 хвилині забив форвард українців Роман ЗОЗУЛЯ.

Таким чином, збірна України під керівництвом нового головного тренера Мирона МАРКЕВИЧА здобула вже третю перемогу у трьох зіграних матчах – над збірними Литви (4:0), Румунії (3:2) і Норвегії.

На знімк:ах: Мирон МАРКЕВИЧ спостерігає за грою; (внизу) капітан збірної України Андрій ШЕВЧЕНКО у матчі зі збірною Литви, який пройшов 25 травня 2010 р. у Харкові на стадіоні «Металіст».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА