Кернес готовий слухати правду

Харків. 3 червня. УНІАН. Виконуючий обов’язки міського голови Геннадій КЕРНЕС заявляє, що він готовий слухати конструктивну правду від засобів масової інформації.

Як повідомляє сайт міської ради, про це керівник міста сказав у телевізійній програмі «Віддзеркалення» (АТН), дискутуючи на тему пробивки дороги у парку Горького.

«Я готовий слухати конструктивну правду від представників засобів масової інформації про те, де сьогодні недопрацьовують наші служби. У цьому відношенні ми будемо разом з вами добиватися результату. І в процесі нашого з вами конструктивного спілкування ми можемо принести місту лише користь. Як засоби масової інформації, так і влада. Якщо це буде конструктивно та об`єктивно. Але якщо це буде суб`єктивно, ми з вами залишимося кожен при своїй думці», - сказав Г.КЕРНЕС.