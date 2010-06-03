У Харкові повісився підліток

Харків. 3 червня. УНІАН. У Харкові покінчив життя самогубством учень 6-го класу однієї з середніх шкіл.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло підлітка було знайдене всередині дня 31 травня за місцем проживання.

За попередніми висновками, підліток покінчив життя самогубством через повішання. На сьогоднішній день встановлено, що хлопець проживав у благополучній родині разом з батьками. В навчальному закладі та спортивній секції підліток характеризується виключно з позитивного боку. Працівниками міліції встановлюються усі обставини події, що призвели до трагедії, повідомили в ЦЗГ.