У Харкові повісився підліток
13:22, 03 червня 2010Харьків
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Тіло шестикласника знайшли вдома
Харків. 3 червня. УНІАН. У Харкові покінчив життя самогубством учень 6-го класу однієї з середніх шкіл.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло підлітка було знайдене всередині дня 31 травня за місцем проживання.
За попередніми висновками, підліток покінчив життя самогубством через повішання. На сьогоднішній день встановлено, що хлопець проживав у благополучній родині разом з батьками. В навчальному закладі та спортивній секції підліток характеризується виключно з позитивного боку. Працівниками міліції встановлюються усі обставини події, що призвели до трагедії, повідомили в ЦЗГ.
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