Курси валют у банках Харкова

Долар 7,91 - 7,92

Харків. 3 червня. УНІАН. На 3 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9096 (продаж - 7,914 грн.), євро - 9,73 грн. (9,75 грн.), Базис - 7,9095 (7,954), 9,65 (9,8), Реал-банк - 7,92 (7,96), 9,65 (9,83) відповідно. Національний банк України на 3 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 792.5600 (на 2 червня – 792.5100) 100 EUR – 968.3498 (на 2 червня – 963.2959) 10 RUR – 2.5411 (на 2 червня – 2.5507).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter