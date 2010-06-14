У потягу на Москву виявили 6 кг марихуани

Харків. 14 червня. УНІАН. Велику партію контрабандних наркотиків, яку везли в Росію, затримали на залізничному вокзалі «Харків-пасажирський» співробітники Держприкордонслужби та митниці під час оформлення поїзда «Дніпропетровськ - Москва».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України, 22 поліетиленові пакунки з понад 6 кілограмами марихуани було заховане в технічній порожнині між стелею та дахом вагону № 3 -навпроти купе відпочинку провідників.

Контрабандний вантаж було виявлено за допомогою службового собаки.

Для з’ясування обставин правопорушення та встановлення причетних до нього осіб з поїзда зняли обох провідників вагона, жителів Дніпропетровської області.