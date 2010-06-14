У Новобогдановому втопилася однорічна дитина

Харків. 14 червня. УНІАН. Минулого тижня під час купання у водоймищах Харківщини потонуло 9 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області.

Один із трагічний випадків стався 13 червня в селі Новобогданове Барвінківського району. На місцевому ставку було знайдено тіло дитини, хлопчика 2009 р.н. Як повідомила його мати, вони сім’єю приїхали зі Слав’янська Донецької області до своєї бабусі на відпочинок. Відпочивали з ночівлею на ставку, коли раптом вночі звернули увагу на відсутність їхньої дитини. Батьки кинулись шукати дитину і знайшли її в ставку біля берега. Батьки негайно доставили хлопчика до Ізюмської ЦРЛ, але лікарі лише констатували смерть.