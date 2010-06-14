Партія регіонів провела Партійну олімпіаду-2010

Харків. 14 червня. УНІАН. Цими вихідними Харківська міська організація Партії регіонів провела Партійну олімпіаду-2010.

Як повідомляє сайт парторганізації, масштабне театрально дійство, ініціатором якого стала депутатська група «Молоді регіони», було присвячене 65-річчю Великої Перемоги.

Військовим табором часів війни зі своїм КПП, генштабом, військовими частинами та польовою кухнею став санаторій «Дубовий гай».

В Олімпіаді взяли участь депутати міської та обласної рад, члени первинних організацій, партактив ПР зі всіх 9 районів Харкова. Кожен район представив певний рід військ: льотчики, ракетники, танкісти, десантники, військово-морські сили, прикордонні, залізничні, сухопутні війська, медсанчастину. Щоб зробити змагання більш видовищними, команди приїхали на Олімпіаду на БТРах, Зілах, «Катюшах» та іншій військовій техніці.

Перед стартом на імпровізованій Червоній площі пройшло шикування військ, яке прийняв Верховний головнокомандувач - голова Харківської міської організації ПР Геннадій Кернес. Міністром оборони була призначена 1-й заступник голови Харківської обласної організації ПР Олена Олешко. До складу Генштабу увійшли заступники голови Харківської міської організації ПР Валентин Безбородий, Олександр Новак, Олександр Лукашов, керівник апарату Анатолій Шелестов, начальник відділу агітації і пропаганди Вікторія Юрченко. Після побудови і «залпу знарядь» почалися військові дії.

Учасники Олімпіади пройшли три етапи - три «фронти» - змагань, кожен з яких носив назву значущої події Великої Вітчизняної. На «Курській дузі» вони стріляли по мішенях, надягали на швидкість захисний хімкостюм, збирали і розбирали автомат Калашникова. У «Сталінградській битві» всім потрібно було пройти на швидкість смугу перешкод у лісі. «Взяття Берліна» включало налагодженню зв`язку, винесення з поля бою поранених на носилках та установку переможного прапора над Рейхстагом. Всі ці завдання команди дізналися перед самим початком Олімпіади. Після трьох фронтів почалася інтелектуальна вікторина на знання подій і дат Великої Вітчизняної війни.

Для нагородження війська-команди зібралися на Параді Перемоги. За бойовий дух, дисципліну і витримку переможцем була визнана команда Дзержинського району. Друге місце - у команди Червонозаводського району, третє місце посів Фрунзенський р-н, четверте - Комінтернівський. П`яте загальне місце посіли Київський, Ленінський, Московський, Жовтневий та Орджонікідзевський райони. Після цього учасників і уболівальників чекала польова каша.

Вітаючи переможців та учасників «Партійної олімпіада- 2010», лідер місцевих регіоналів, губернатор Михайло Добкін висловив упевненість, що «військово-патріотичне свято ще більше згуртує нашу партійну організацію».

«Символічно, - наголосив М.Добкін, - що ініціатором багатьох заходів виступає молодіжне крило партійної організації. Ми єдина політична сила, яка живе не тимчасовими інтересами, а думає про майбутньому - і своє і країни, займаючись вихованням молоді. Здорова амбітність, ініціативність, творчий потенціал молодих регіоналів - передумова подальшого розвитку нашої партії».