Курси валют у банках Харкова

Долар 7,90 - 7,91

Харків. 14 червня. УНІАН. На 14 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,9083 (продаж - 7,913 грн.), євро - 9,63 грн. (9,68 грн.), Базис - 7,908 (7,95), 9,49 (9,69), Реал-банк - 7,91 (7,95), 9,52 (9,68) відповідно. Національний банк України на 14 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 791.5800 (на 11 червня – 791.6900) 100 EUR – 959.9491 (на 11 червня – 953.5906 ) 10 RUR – 2.5172 (на 11 червня – 2.5074)

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